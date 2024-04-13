Кузнецов Иван Тихонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Тихон Акимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кузнецова) Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кузнецов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.06.1915
Сын: Кузнецов Константин Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно