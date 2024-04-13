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Кузнецов Иван Тихонович

Место рождения

Стаево, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Тихон Акимович

Мать: не указана

Стаево, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кузнецова) Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Фёдоровна

Стаево, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кузнецов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Фёдоровна

Стаево, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.06.1915

Сын: Кузнецов Константин Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Фёдоровна

Стаево, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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