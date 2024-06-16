Картузов Фёдор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1988
Дочь: Франчук (Картузова) Яна Фёдоровна
Мать ребёнка: Картузова (Бабина) Елена Вадимовна
Бракосочетание
12.06.1991
Рождение ребёнка
22.10.1994
Дочь: Екубова (Картузова) Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Картузова (Бабина) Елена Вадимовна
Рождение ребёнка
01.07.2007
Сын: Картузов Артемий Фёдорович
Мать ребёнка: Картузова (Бабина) Елена Вадимовна