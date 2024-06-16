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Картузов Фёдор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1988

Дочь: Франчук (Картузова) Яна Фёдоровна

Мать ребёнка: Картузова (Бабина) Елена Вадимовна

Бракосочетание
12.06.1991

Жена: Картузова (Бабина) Елена Вадимовна

Рождение ребёнка
22.10.1994

Дочь: Екубова (Картузова) Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Картузова (Бабина) Елена Вадимовна

Рождение ребёнка
01.07.2007

Сын: Картузов Артемий Фёдорович

Мать ребёнка: Картузова (Бабина) Елена Вадимовна

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