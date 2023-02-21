Хамидуллина Сене Хусурддиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Хамидуллин Хусурддин Хамидуллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан