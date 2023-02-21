Хамидуллина Сене Хусурддиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллина Сене Хусурддиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Хамидуллин Хусурддин Хамидуллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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