Шкуроний Георгий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкуроний Георгий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1910

Дата смерти

08.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1910

Отец: Шкуропий Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лужнова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Шкуроний Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Шкуроний Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкуропий Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Шкуроний Ольга Павловна

Смерть
08.02.1958
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