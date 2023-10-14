Шкуроний Георгий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1910
Дата смерти08.02.1958
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1910
Отец: Шкуропий Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лужнова Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Шкуроний Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Шкуроний Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкуропий Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Шкуроний Ольга Павловна
Смерть
08.02.1958