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Чавычелов Александр Алексеевич

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Место рождения

Фастовецкая, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

08.08.1946

Дата смерти

02.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Фастовецкая, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.01.1973

Сын: Чавычелов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Чавычелова Тамара Дмитриевна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.01.1984

Дочь: Вольвич Надежда Александровна

Мать ребёнка: Чавычелова Тамара Дмитриевна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чавычелова Тамара Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чавычелова Тамара Дмитриевна

Смерть
02.01.2006
Фастовецкая, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
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