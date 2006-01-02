Чавычелов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1946
Дата смерти02.01.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1973
Сын: Чавычелов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Чавычелова Тамара Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.01.1984
Дочь: Вольвич Надежда Александровна
Мать ребёнка: Чавычелова Тамара Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.2006