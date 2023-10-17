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- Феодосия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1887

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1905 ст.

Дочь: - Анна Михайловна

Отец ребёнка: - Михаил Емельянович

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.33-34 (Рождение №-66ж)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Михаил Емельянович

Смерть
1906
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