- Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1887
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1905 ст.
Дочь: - Анна Михайловна
Отец ребёнка: - Михаил Емельянович
Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.33-34 (Рождение №-66ж)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Михаил Емельянович
Смерть
1906