Рыбников Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Рыбникова Агрофена Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912
Сын: Рыбников Степан Антонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно