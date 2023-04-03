Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Сын: Таранов Павел
Отец ребёнка: Таранов Яков
Рождение ребёнка
1765
Сын: Таранов Игнат
Отец ребёнка: Таранов Яков
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Таранов Яков
Рождение ребёнка
1770
Сын: Таранов Григорий
Отец ребёнка: Таранов Яков
Рождение ребёнка
1774
Сын: Таранов Тимофей
Отец ребёнка: Таранов Яков
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Афросинья
Отец ребёнка: Таранов Яков
Рождение ребёнка
1779
Сын: Таранов Степан
Отец ребёнка: Таранов Яков
Место жительства
Неизвестно
Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно