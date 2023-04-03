Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1724 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Таранов Павел

Отец ребёнка: Таранов Яков

Рождение ребёнка
1765

Сын: Таранов Игнат

Отец ребёнка: Таранов Яков

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Таранов Яков

Рождение ребёнка
1770

Сын: Таранов Григорий

Отец ребёнка: Таранов Яков

Рождение ребёнка
1774

Сын: Таранов Тимофей

Отец ребёнка: Таранов Яков

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Афросинья

Отец ребёнка: Таранов Яков

Рождение ребёнка
1779

Сын: Таранов Степан

Отец ребёнка: Таранов Яков

Место жительства
Неизвестно
Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно