Логинов Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Дмитрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1921

Дата смерти

05.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1921

Отец: Логинов Пётр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.11.1947

Дочь: Баданина Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Логинова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
22.12.1949

Сын: Логинов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Логинова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
08.02.1952

Сын: Грачёв Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Логинова Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Анастасия Яковлевна

Смерть
05.06.1992
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