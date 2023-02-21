Логинов Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1921
Дата смерти05.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1921
Отец: Логинов Пётр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.1947
Дочь: Баданина Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Логинова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
22.12.1949
Сын: Логинов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Логинова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
08.02.1952
Мать ребёнка: Логинова Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1992