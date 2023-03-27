Абрамова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1912
Отец ребёнка: Абрамов Петр
Почап, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Анна Петровна
Отец ребёнка: Абрамов Петр
Смерть
Неизвестно