Абрамова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1912

Сын: Абрамов Петр Петрович

Отец ребёнка: Абрамов Петр

Почап, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Анна Петровна

Отец ребёнка: Абрамов Петр

Смерть
Неизвестно