Кнась — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кнась

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1937

Сын: Байгильдин Василий Байгильдинович

Отец ребёнка: не указан

Актуганово, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байгильдина Кнавий Байгильдиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байгильдин Василий Байгильдинович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно