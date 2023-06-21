Кнась
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1937
Сын: Байгильдин Василий Байгильдинович
Отец ребёнка: не указан
Актуганово, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байгильдина Кнавий Байгильдиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байгильдин Василий Байгильдинович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно