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Резяпов Абдулла Губайдуллин

Место рождения

Верхние Термы, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Габидулла Рахметуллин

Мать: Магихаят Сеитбатталова

Верхние Термы, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1879 ст.

Сын: Резяпов Хабибулла Абдуллин

Мать ребёнка: Резяпова Гульфейруза

Верхние Термы, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Резяпов Набиулла? Абдуллин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Резяпов Губайдулла? Абдуллин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Абдуллина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Абдуллина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резяпова Гульфейруза

Смерть
После 1920
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