Резяпов Абдулла Губайдуллин
Место рожденияВерхние Термы, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Габидулла Рахметуллин
Мать: Магихаят Сеитбатталова
Верхние Термы, Уфимский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1879 ст.
Сын: Резяпов Хабибулла Абдуллин
Мать ребёнка: Резяпова Гульфейруза
Верхние Термы, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Резяпов Набиулла? Абдуллин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Резяпов Губайдулла? Абдуллин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Абдуллина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Абдуллина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резяпова Гульфейруза
Смерть
После 1920