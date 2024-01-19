Косарев Георгий Мартьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Георгий Мартьянович

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косарев Мартьян

Мать: скрыто настройками приватности

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косарев Виталий Георгиевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косарев Николай Георгиевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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