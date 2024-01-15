Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Матыс (Попова) Валентина Георгиевна
Матыс (Попова) Валентина Георгиевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.1948
Пол
Женский
Отец
Попов Георгий Григорьевич
1924 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1948
Отец:
Попов Георгий Григорьевич
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия