Матыс (Попова) Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матыс (Попова) Валентина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1948

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1948

Отец: Попов Георгий Григорьевич

Мать: не указана

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