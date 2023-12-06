Логоша Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогоша Вера Николаевна

Логоша Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: Логоша Анна Тимофеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close