Мальнев Виталий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1988
Рождение ребёнка
04.01.2007
Сын: Мальнев Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: Храмцова Лилия Валерьевна
Рождение ребёнка
11.08.2021
Дочь: Мальнева Екатерина Витальевна
Мать ребёнка: Максимова Ксения Валерьевна
Рождение ребёнка
11.06.2023
Мать ребёнка: Максимова Ксения Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Максимова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно