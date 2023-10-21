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Мальнев Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1988

Отец: Мальнев Василий Витальевич

Мать: Иванова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
04.01.2007

Сын: Мальнев Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Храмцова Лилия Валерьевна

Рождение ребёнка
11.08.2021

Дочь: Мальнева Екатерина Витальевна

Мать ребёнка: Максимова Ксения Валерьевна

Рождение ребёнка
11.06.2023

Сын: Мальнев Данил Витальевич

Мать ребёнка: Максимова Ксения Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальнев Влад Витальевич

Мать ребёнка: Максимова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Ксения Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмцова Лилия Валерьевна

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