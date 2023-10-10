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(Злобина) Василиса Карпова

Место рождения

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1701 г.р.

Мать

Около 1701 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Злобин Карп Никитин

Мать: Злобина Анна Естефеева

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Малый Полом, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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