Агафья Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Трифонова

Агафья Трифонова

Место рождения

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Трифон Семенов

Мать: не указана

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Абашин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Абашин Иван Егоров

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Абашин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Абашин Иван Егоров

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Абашин Иван Иванов

Отец ребёнка: Абашин Иван Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абашин Иван Егоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close