Агафья Трифонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Трифон Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Абашин Иван Егоров
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Абашин Иван Егоров
Рождение ребёнка
1875
Сын: Абашин Иван Иванов
Отец ребёнка: Абашин Иван Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абашин Иван Егоров
Смерть
Неизвестно