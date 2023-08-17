Соловьёва Феврония Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Феврония Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Соловьёв Захар Алексеевич

Отец ребёнка: Соловьёв Алексей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Алексей Семенович

Место жительства
Неизвестно
Мягченки, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд
Смерть
Неизвестно
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