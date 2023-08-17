Соловьёва Феврония Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Соловьёв Захар Алексеевич
Отец ребёнка: Соловьёв Алексей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мягченки, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд
Смерть
Неизвестно