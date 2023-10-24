Черкасова (Ильина) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова (Ильина) Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Олег Евгеньевич

Мать: Ильина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
20.12.2000

Дочь: Черкасова Анита Геннадьевна

Отец ребёнка: Черкасов Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
20.12.2000

Дочь: Черкасова Анита Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.11.2012

Дочь: Черкасова Олеся Геннадьевна

Отец ребёнка: Черкасов Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
17.11.2012

Дочь: Олеся Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Геннадий Викторович

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