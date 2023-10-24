Черкасова (Ильина) Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Олег Евгеньевич
Рождение ребёнка
20.12.2000
Дочь: Черкасова Анита Геннадьевна
Отец ребёнка: Черкасов Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
20.12.2000
Дочь: Черкасова Анита Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.11.2012
Дочь: Черкасова Олеся Геннадьевна
Отец ребёнка: Черкасов Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
17.11.2012
Дочь: Олеся Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно