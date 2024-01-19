Кливец Александра Феодосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКливец Александра Феодосьевна

Кливец Александра Феодосьевна

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

26.04.1895

Дата смерти

22.06.1896

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1895

Отец: Кливец Феодосий Феодорович

Мать: Кливец Ефвимия Макаровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19V8-5?i=295&cc=3753994&cat=1803177
Крещение
27.04.1895
Межирич, Дніпропетровська область
Крестные: Стефан Косьмин Савенко, Матрона Ивановна Коваленко
Смерть
22.06.1896
Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19V4-M?i=393&cc=3753994&cat=1803177
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close