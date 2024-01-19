Кливец Александра Феодосьевна
Место рождения
Дата рождения26.04.1895
Дата смерти22.06.1896
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1895
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19V8-5?i=295&cc=3753994&cat=1803177
Крещение
27.04.1895
Крестные: Стефан Косьмин Савенко, Матрона Ивановна Коваленко
Смерть
22.06.1896
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19V4-M?i=393&cc=3753994&cat=1803177