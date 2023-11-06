МАРИНА ИВАНОВА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: МАРИНА СЕРГЕЕВА
Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Рождение ребёнка
1858
Сын: ИГНАТ СЕРГЕЕВ
Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Рождение ребёнка
1861
Сын: МИХАИЛ СЕРГЕЕВ
Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Рождение ребёнка
1864
Дочь: АГРИПИНА СЕРГЕЕВА
Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Рождение ребёнка
1871
Сын: КОНДРАТ СЕРГЕЕВ
Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ПЕТР СЕРГЕЕВ
Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Смерть
1895