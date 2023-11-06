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МАРИНА ИВАНОВА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: МАРИНА СЕРГЕЕВА

Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИРОНОВ

Рождение ребёнка
1858

Сын: ИГНАТ СЕРГЕЕВ

Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИРОНОВ

Рождение ребёнка
1861

Сын: МИХАИЛ СЕРГЕЕВ

Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИРОНОВ

Рождение ребёнка
1864

Дочь: АГРИПИНА СЕРГЕЕВА

Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИРОНОВ

Рождение ребёнка
1871

Сын: КОНДРАТ СЕРГЕЕВ

Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИРОНОВ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ПЕТР СЕРГЕЕВ

Отец ребёнка: СЕРГЕЙ МИРОНОВ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: СЕРГЕЙ МИРОНОВ

Смерть
1895
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