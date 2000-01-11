Назар Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назар Анатолий Иванович

Место рождения

пос. Пашия

Дата рождения

19.06.1954

Дата смерти

11.01.2000

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1954

Отец: Назар Иван Степанович

Мать: Тетерина (Стерлягова) Анна Петровна

Бракосочетание
10.08.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.01.2000
Белогорск, город Белогорск, Амурская область

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