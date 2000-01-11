Назар Анатолий Иванович
Место рожденияпос. Пашия
Дата рождения19.06.1954
Дата смерти11.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1954
Бракосочетание
10.08.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.01.2000
Белогорск, город Белогорск, Амурская область