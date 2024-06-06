Зырянова Анна Филиппьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Зырянов Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Южанинова Соломония Павловна
Отец ребёнка: Южанинов Павел Степанович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Южанинова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Южанинов Павел Степанович
Рождение ребёнка
05.05.1904
Дочь: Южанинова Гликерия Павловна
Отец ребёнка: Южанинов Павел Степанович
Рождение ребёнка
01.04.1907
Отец ребёнка: Южанинов Павел Степанович
Смерть
Неизвестно