Зырянова Анна Филиппьевна 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зырянова Анна Филиппьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Зырянов Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южанинов Павел Степанович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Южанинова Соломония Павловна

Отец ребёнка: Южанинов Павел Степанович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Южанинова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Южанинов Павел Степанович

Рождение ребёнка
05.05.1904

Дочь: Южанинова Гликерия Павловна

Отец ребёнка: Южанинов Павел Степанович

Рождение ребёнка
01.04.1907

Сын: Южанинов Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Южанинов Павел Степанович

Смерть
Неизвестно

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