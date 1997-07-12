Садовникова (Нилаева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова (Нилаева) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1919

Дата смерти

12.07.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1919

Отец: Нилаев Петр Александрович

Мать: Нилаева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садовников Владимир Симонович

Рождение ребёнка
07.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садовников Владимир Симонович

Смерть
12.07.1997
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