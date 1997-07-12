Садовникова (Нилаева) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1919
Дата смерти12.07.1997
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1919
Рождение ребёнка
09.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садовников Владимир Симонович
Рождение ребёнка
07.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садовников Владимир Симонович
Смерть
12.07.1997