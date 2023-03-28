Катюшкина Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катюшкина Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1969

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1969

Отец: Лукьянчиков Николай Егорович

Мать: не указана