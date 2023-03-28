Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Катюшкина Елена Николаевна
Катюшкина Елена Николаевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.06.1969
Пол
Женский
Отец
Лукьянчиков Николай Егорович
1935 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1969
Отец:
Лукьянчиков Николай Егорович
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь