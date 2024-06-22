Усова Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усов Иван Григорьевич