Усова Наталья Андреевна Около 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
?.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Иван Григорьевич

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