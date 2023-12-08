Журило Пискун Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1977
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.2010
Дочь: Журило Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.08.2011
Дочь: Журило Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно