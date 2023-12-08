Журило Пискун Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журило Пискун Юлия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1977

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.2010

Дочь: Журило Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.08.2011

Дочь: Журило Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журило Дмитрий Васильевич

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