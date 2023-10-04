Кайзер (Гейнц) Рая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКайзер (Гейнц) Рая

Кайзер (Гейнц) Рая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гейнц Егор

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кайзер Кондрад

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кайзер Кондрад

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Отец ребёнка: Кайзер Кондрад

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайзер Кондрад

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close