Кайзер (Гейнц) Рая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гейнц Егор
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кайзер Кондрад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кайзер Кондрад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий
Отец ребёнка: Кайзер Кондрад
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кайзер Кондрад
Смерть
Неизвестно