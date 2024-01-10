Масрура
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Рахметулин Набиулла
Отец ребёнка: Хисаметдинов (хисамутдинов) Рахметулла
Рождение ребёнка
13.06.1875
Сын: Рахметуллин Сафиулла
Отец ребёнка: Хисаметдинов (хисамутдинов) Рахметулла
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Хисаметдинов (хисамутдинов) Рахметулла
Рождение ребёнка
1882
Сын: Рахметуллин Абдулла
Отец ребёнка: Хисаметдинов (хисамутдинов) Рахметулла
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно