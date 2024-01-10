Масрура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масрура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Рахметулин Набиулла

Отец ребёнка: Хисаметдинов (хисамутдинов) Рахметулла

Рождение ребёнка
13.06.1875

Сын: Рахметуллин Сафиулла

Отец ребёнка: Хисаметдинов (хисамутдинов) Рахметулла

Рождение ребёнка
1877

Сын: Рахметуллин Хабибулла

Отец ребёнка: Хисаметдинов (хисамутдинов) Рахметулла

Рождение ребёнка
1882

Сын: Рахметуллин Абдулла

Отец ребёнка: Хисаметдинов (хисамутдинов) Рахметулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисаметдинов (хисамутдинов) Рахметулла

Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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