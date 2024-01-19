Никишина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикишина Евдокия Васильевна

Никишина Евдокия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1876

Дата смерти

02.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1911

Сын: Никишин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Никишин Василий

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пискунова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Никишин Василий

Волынщина, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Никишин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Никишин Василий

Умер от ран в ВОВ, похоронен в братской могиле в Прибалтике
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоушаева Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Никишин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Меланья Васильевна

Отец ребёнка: Никишин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Никишин Василий

Утонул в детстве
Смерть
02.07.1953
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close