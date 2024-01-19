Никишина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1876
Дата смерти02.07.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1911
Сын: Никишин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Никишин Василий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пискунова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Никишин Василий
Волынщина, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Никишин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Никишин Василий
Умер от ран в ВОВ, похоронен в братской могиле в Прибалтике
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоушаева Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Никишин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Меланья Васильевна
Отец ребёнка: Никишин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Никишин Василий
Утонул в детстве
Смерть
02.07.1953