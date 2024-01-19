Зимарев Николай Емельянович
Место рождения
Дата рождения19.12.1911
Дата смерти19.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1911
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Зимарева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Зимарева Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Зимарева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Зимарева Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
10.08.1946
Сын: Зимарев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Зимарева Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
10.08.1946
Сын: Зимарев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Зимарева Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
25.02.1949
Сын: Зимарев Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Зимарева Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1989