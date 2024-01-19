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Зимарев Николай Емельянович

Место рождения

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

19.12.1911

Дата смерти

19.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1911

Отец: Зимарев Емельян Вадимович

Мать: Зимарева Устинья Григорьевна

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Зимарева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Зимарева Евдокия Александровна

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Зимарева Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Зимарева Евдокия Александровна

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
10.08.1946

Сын: Зимарев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Зимарева Евдокия Александровна

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
10.08.1946

Сын: Зимарев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Зимарева Евдокия Александровна

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.02.1949

Сын: Зимарев Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Зимарева Евдокия Александровна

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимарева Евдокия Александровна

Смерть
19.02.1989
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