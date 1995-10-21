Карпова Ирина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпова Ирина Игоревна

Карпова Ирина Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1995

Отец: Карпов Игорь Анатольевич

Мать: Денисова Наталья Геннадьевна