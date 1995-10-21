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Карпова Ирина Игоревна
Карпова Ирина Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.10.1995
Пол
Женский
Отец
Карпов Игорь Анатольевич
1965 г.р.
Мать
Денисова Наталья Геннадьевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1995
Отец:
Карпов Игорь Анатольевич
Мать:
Денисова Наталья Геннадьевна
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