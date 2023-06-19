Изилаев Павел (Сатылбай) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изилаев Павел (Сатылбай) Петрович

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Место рождения

Старый Орьебаш, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1934 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.

Отец: Тойгузин Изилай

Мать: Тойгузина Сакеба

Старый Орьебаш, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1933

Жена: Изилаева Мария Григорьевна

Кырпы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1934

Дочь: Исакова Алефтина Павловна

Мать ребёнка: Изилаева Мария Григорьевна

Новая Орья, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Изилаева Зоя Павловна

Мать ребёнка: Изилаева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
27.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Изилаева Мария Григорьевна

Васильево, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Изилаева Мария Григорьевна

Кырпы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Пропал без вести (военное)
1942
Тверь, город Тверь, Тверская область