Изилаев Павел (Сатылбай) Петрович
Место рождения
Дата рождения1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.
Отец: Тойгузин Изилай
Мать: Тойгузина Сакеба
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
18.08.1934
Дочь: Исакова Алефтина Павловна
Мать ребёнка: Изилаева Мария Григорьевна
Новая Орья, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Изилаева Зоя Павловна
Мать ребёнка: Изилаева Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
27.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Изилаева Мария Григорьевна
Васильево, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Изилаева Мария Григорьевна
Пропал без вести (военное)
1942
Тверь, город Тверь, Тверская область