Воеводина Наталия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводина Наталия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1952

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1952

Отец: Висько Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воеводин Олег Серафимович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воеводин Олег Серафимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воеводин Дмитрий Олегович

Отец ребёнка: Воеводин Олег Серафимович

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