Воеводина Наталия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1952
Отец: Висько Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воеводин Олег Серафимович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воеводин Дмитрий Олегович
Отец ребёнка: Воеводин Олег Серафимович