Просеков Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1984
Сын: Просеков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Просекова (Шлягина) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1985
Сын: Просеков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Просекова (Шлягина) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1990
Дочь: (Просекова) Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Просекова (Шлягина) Галина Ивановна