Просеков Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПросеков Григорий Александрович

Просеков Григорий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просекова (Шлягина) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1984

Сын: Просеков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Просекова (Шлягина) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1985

Сын: Просеков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Просекова (Шлягина) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1990

Дочь: (Просекова) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Просекова (Шлягина) Галина Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.