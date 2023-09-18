Глазкова (Дудина) Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Дудин Никита Акимович
Мать: Дудина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1940
Сын: Гетманов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Глазков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Глазков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаенко Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Глазков Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область