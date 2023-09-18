Глазкова (Дудина) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова (Дудина) Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Дудин Никита Акимович

Мать: Дудина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.1940

Сын: Гетманов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Глазков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Глазков Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаенко Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Глазков Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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