Болдырева (Романова) Елизавета Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Романова) Елизавета Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: Романова Варвара Григорьева

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Болдырева Параскева Митрофанова

Отец ребёнка: Болдырев Митрофан Иванов

Рождение ребёнка
1894

Сын: Болдырев Трофим Митрофанович

Отец ребёнка: Болдырев Митрофан Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Митрофан Иванов

Смерть
Неизвестно