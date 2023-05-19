Болдырева (Романова) Елизавета Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Болдырева Параскева Митрофанова
Отец ребёнка: Болдырев Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
1894
Сын: Болдырев Трофим Митрофанович
Отец ребёнка: Болдырев Митрофан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно