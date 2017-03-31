Сухопаров Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1958
Дата смерти31.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1958
Рождение ребёнка
07.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухопарова Любовь Ивановна
Бракосочетание
01.10.1981
Рождение ребёнка
13.03.1984
Дочь: Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Сухопарова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухопарова Любовь Ивановна
Смерть
31.03.2017