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Сухопаров Виктор Григорьевич

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Место рождения

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

27.08.1958

Дата смерти

31.03.2017

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1958

Отец: Сухопаров Григорий Александрович

Мать: Сухопарова Екатерина Ивановна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова Любовь Ивановна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Бракосочетание
01.10.1981

Жена: Сухопарова Любовь Ивановна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1984

Дочь: Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Сухопарова Любовь Ивановна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова Любовь Ивановна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
31.03.2017
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область