Агрипина Фотьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Фотьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

1809 г.р.
1810 г.р.
1811 г.р.
1814 г.р.

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1782

Отец: Фотий Игнатьевич

Мать: Матрена Никитична

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ефим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1810

Сын: Федор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1814

Сын: Алимпий

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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