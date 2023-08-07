Агрипина Фотьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1782
Отец: Фотий Игнатьевич
Мать: Матрена Никитична
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ефим
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1810
Сын: Федор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алимпий
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно