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Лесин Александр Петрович

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Место рождения

Дединово, Луховицы, Московская область

Дата рождения

30.03.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1898 ст.

Отец: Лесин Петр Ильич

Мать: Лесина Ольга Ивановна

Дединово, Луховицы, Московская область
Метрические книги для записей родившихся, бракосочетавшихся и умерших в церквях Зарайского уезда за 1898 г. ГКУ Московской области ЦГАМО, фонд №16И, опись №2, дело №184, стр. 135
Крещение
31.03.1898 ст.
Дединово, Луховицы, Московская область
Восприемники: Крестьянинъ села Дѣдинова Иванъ Васильевъ Бронинъ и умершаго крестьянина Владимира Ильинъ Лѣсна дочь Мария Владимировна
Рождение ребёнка
27.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесина Юлия Николавна

Рождение ребёнка
31.01.1929

Сын: Лесин Эдуард Александрович

Мать ребёнка: Лесина Юлия Николавна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Лесина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Лесина Юлия Николавна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесина Юлия Николавна

Смерть
Неизвестно
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