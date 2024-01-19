Лесин Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения30.03.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1898 ст.
Отец: Лесин Петр Ильич
Мать: Лесина Ольга Ивановна
Метрические книги для записей родившихся, бракосочетавшихся и умерших в церквях Зарайского уезда за 1898 г. ГКУ Московской области ЦГАМО, фонд №16И, опись №2, дело №184, стр. 135
Крещение
31.03.1898 ст.
Восприемники: Крестьянинъ села Дѣдинова Иванъ Васильевъ Бронинъ и умершаго крестьянина Владимира Ильинъ Лѣсна дочь Мария Владимировна
Рождение ребёнка
27.02.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лесина Юлия Николавна
Рождение ребёнка
31.01.1929
Сын: Лесин Эдуард Александрович
Мать ребёнка: Лесина Юлия Николавна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Лесина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Лесина Юлия Николавна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесина Юлия Николавна
Смерть
Неизвестно