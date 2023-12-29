Швыгина Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швыгина Матрена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Швыгин Владимирович

Отец ребёнка: Швыгин Владимир Силин

Развод
Неизвестно

Муж: Швыгин Владимир Силин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швыгин Владимир Силин

Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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