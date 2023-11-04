Коханович (Романцевич) Ядвига Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коханович (Романцевич) Ядвига Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

22.12.1985

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коханович Пётр

Смерть
22.12.1985
Ульяновка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
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