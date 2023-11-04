Коханович (Романцевич) Ядвига Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти22.12.1985
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коханович Пётр
Смерть
22.12.1985
Ульяновка, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область