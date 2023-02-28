Козлов Тимофей Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
16.01.1889
Рождение ребёнка
19.07.1891
Дочь: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Козлова Наталья Николаева
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Козлова Наталья Николаева
Рождение ребёнка
05.07.1897
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Козлова Наталья Николаева
Рождение ребёнка
13.06.1902
Мать ребёнка: Козлова Наталья Николаева
Рождение ребёнка
16.05.1907
Дочь: Сорокина Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Козлова Наталья Николаева
Рождение ребёнка
19.12.1909
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Козлова Наталья Николаева
Рождение ребёнка
29.08.1912
Дочь: Елизавета Тимофеевна
Мать ребёнка: Козлова Наталья Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Козлова Наталья Николаева
Смерть
Неизвестно