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Шабловский Владимир Нестерович
Шабловский Владимир Нестерович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Мужской
Отец
Шабловский Нестер Бонифатович
1914 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Шабловский Нестер Бонифатович
Мать: не указана
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