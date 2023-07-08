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Шабловский Владимир Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Шабловский Нестер Бонифатович

Мать: не указана