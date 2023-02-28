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Красноруцкий Павел Яковлевич

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Место рождения

Копанки, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

03.05.1905

Дата смерти

24.02.1976

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1905

Отец: Красноруцкий Яков Кондратьевич

Мать: не указана

Копанки, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
26.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красноруцкая Ульяна Кузьминична

Копанки, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноруцкая Ульяна Кузьминична

Смерть
24.02.1976
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
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