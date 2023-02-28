Красноруцкий Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1905
Дата смерти24.02.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1905
Отец: Красноруцкий Яков Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красноруцкая Ульяна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1976
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область