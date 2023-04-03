Павлюченок Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченок Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1926

Дата смерти

04.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1926

Отец: Павлюченок Александр

Мать: Феодосiя (Феня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлюченок Галина Петровна

Истра, слобода, Латвия (Вэтслобода - "старая слобода" в Лудзенском районе (там где Ляудеры, Шакуры)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлюченок Галина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Истра
медбрат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.12.1989