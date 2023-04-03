Павлюченок Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1926
Дата смерти04.12.1989
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1926
Отец: Павлюченок Александр
Мать: Феодосiя (Феня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлюченок Галина Петровна
Истра, слобода, Латвия (Вэтслобода - "старая слобода" в Лудзенском районе (там где Ляудеры, Шакуры)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Истра
медбрат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.12.1989