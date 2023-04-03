Рождение ребёнка

Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности Мать ребёнка: Павлюченок Галина Петровна

Истра, слобода, Латвия (Вэтслобода - "старая слобода" в Лудзенском районе (там где Ляудеры, Шакуры)