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(Бинда) Татьяна
(Бинда) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бинда Андрей
1956 г.р.
Мать
Марина
Дети
Мария
Михаил?
Добавил:
И
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Бинда Андрей
Мать:
Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Михаил?
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Мария
Отец ребёнка:
?
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