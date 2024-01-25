Машканцева Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.2010
Дочь: Машканцева Олеся Максимовна
Отец ребёнка: Машканцев Максим Александрович
Рождение ребёнка
05.02.2016
Дочь: Машканцева Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Машканцев Максим Александрович
Бракосочетание
Неизвестно