Машканцева Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машканцева Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.2010

Дочь: Машканцева Олеся Максимовна

Отец ребёнка: Машканцев Максим Александрович

Рождение ребёнка
05.02.2016

Дочь: Машканцева Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Машканцев Максим Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машканцев Максим Александрович

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