Сивякова (Мохова) Анна Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1853
Муж: Сивяков Павел
https://ya.ru/archive/catalog/2dab851c-9c6b-4e84-9657-5ff8cfab018b/184?center=1168+1344
Рождение ребёнка
1854
Сын: Сивяков Иван
Отец ребёнка: Сивяков Павел
https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/51
Рождение ребёнка
26.12.1855
Дочь: (Сивякова) Татьяна
Отец ребёнка: Сивяков Павел
Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/51
Смерть
Неизвестно